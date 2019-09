Νέες ταινίες: «Το Αυτό Κεφάλαιο 2», «Εμμονή» και «Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ»

It Κεφάλαιο 2

Περιγραφή

Ενας κασκαντέρ αποσύρεται από την βιομηχανία του κινηματογράφου και μετακομίζει με μια ντόπια πόρνη, όταν ένας απο τους συναδέρφους του σκοτώνεται στα γυρίσματα του «Billy the Kid».

Σκηνοθεσία: Ντένις Χόπερ

Πρωταγωνιστούν οι: Ντένις Χόπερ, Στέλα Γκαρσία, Σάμουελ Φούλερ, Πίτερ Φόντα, Χένρι Τζάγκλομ, Ντιν Στόκγουελ.

Διανομή: One from the Heart

Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ (Where You’d Go, Bernadette)