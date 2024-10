Νέες ταινίες: Το Ατίθασο Ρομπότ και Η Ώρα της Σιωπής

Το Ατίθασο Ρομπότ

To animation της Dreamworks αποτελεί μεταφορά του μπεστ σέλερ των New York Times «The Wild Robot» του συγγραφέα Πίτερ Μπράουν. Το βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2016 και ενέπνευσε μία τριλογία που περιλαμβάνει τα The Wild Robot Escapes και The Wild Robot Protects. Για τη σειρά αυτή και για τα άλλα του μπεστ σέλερ ο Μπράουν έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων µε το βραβείο Caldecott Honor, το βραβείο Children’s Choice Book Award για τον Εικονογράφο της Χρονιάς και το βραβείο Καλύτερου Εικονογραφηµένου Βιβλίου των New York Times.