Νεκρός ο πρώην τραγουδιστής των One Direction Λίαμ Πέιν - Μυστήριο με τον θάνατο του

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τη συμμετοχή των μελών του στη βρετανική εκδοχή του μουσικού ριάλιτι «X Factor» το 2010. Πούλησαν περισσότερους από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έκαναν επιτυχίες με τραγούδια όπως τα What Makes You Beautiful, Night Changes και Steal My Girl.

Την επομένη χρονιά, ο Πέιν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο σόλο single του, Strip That Down με τη συμμετοχή του Quavo. Άλλες επιτυχίες εκτός από το Strip That Down, το οποίο έφτασε στο Νο 10 των αμερικανικών Billboard charts, ήταν το For You με τη Rita Ora και το Get Low με τον Zedd.