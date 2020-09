Nέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - Δύο επιλογές για κάθε χώρα

Handout . / Reuters 3 Μαρτίου 2020. Ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εν πτήση. Φωτογραφία αρχείου. Greek Prime Minister's Office/Dimitris Papamitsos/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY