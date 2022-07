Νέο ελληνικό σινεμά, Θεοδωράκης κι η επέτειος του '22 στο πρόγραμμα της Εναλλακτικής 2022 - '23

Νέες παραγωγές

Στις παραστάσεις μουσικού θεάτρου και μιούζικαλ συναντάμε τη νέα μουσικοθεατρική προσαρμογή του εμβληματικού έργου Όχι εγώ του Σάμιουελ Μπέκετ, ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στον συνθέτη Ζήση Σέγκλια, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, τον σκηνοθετημένο κύκλο τραγουδιών του Φραντς Σούμπερτ Η ωραία μυλωνού με τη μεσόφωνο και περφόρμερ Λένια Ζαφειροπούλου υπό την καθοδήγηση του χορογράφου Τάσου Καραχάλιου, καθώς και το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk μιούζικαλ The Last Five Years του Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του πολυπράγμονα κωμικού Δημήτρη Δημόπουλου. Επίσης, θα παρουσιαστεί το Underwater, μια χοροθεατρική παράσταση που δημιούργησαν οι Ξένια Αηδονοπούλου και Γεωργία Τέγου για βρέφη από λίγων μηνών έως δύο ετών και τους γονείς τους.