Νέο ντοκιμαντέρ για τον Μιχαήλ Άγγελο και την Αναγέννηση με τον Τσαρλς Ντανς

Ο Τσαρλς Ντανς, γνωστός στο ευρύ κοινό από The Crown και το Game of Thrones, θα υποδυθεί τον κορυφαίο Δάσκαλο της Αναγέννησης -γλύπτη, ζωγράφο, αρχιτέκτονα, ποιητή- Μιχαήλ Άγγελο στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC «Renaissance: The Blood and The Beauty».