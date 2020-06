Νέο στέλεχος της γρίπης των χοίρων εμφανίστηκε στην Κίνα - Μπορεί να προκαλέσει νέα πανδημία

ASSOCIATED PRESS

Ένα νέο στέλεχος της γρίπης που έχει τη δυνατότητα να γίνει πανδημία εντοπίστηκε στην Κίνα από τους επιστήμονες. Μεταφέρεται από χοίρους, αλλά μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους, σύμφωνα με αυτούς.

Οι ερευνητές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί περαιτέρω ώστε να μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα από άτομο σε άτομο και να προκαλέσει παγκόσμιο κίνδυνο.

Αν και δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα, οι επιστήμονες λένε ότι έχει «όλα τα χαρακτηριστικά - όπως το ότι είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο - για να μολύνει ανθρώπους και χρειάζεται στενή παρακολούθηση».

Καθώς αποτελεί νέο στέλεχος, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν μικρή ή καθόλου ανοσία στον ιό.

Οι επιστήμονες γράφουν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών) ότι τα μέτρα για τον έλεγχο του ιού στους χοίρους και η στενή παρακολούθηση των εργαζομένων στη βιομηχανία χοίρων πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.

Η τελευταία πανδημική γρίπη που αντιμετώπισε ο κόσμος πριν τον κορονοϊό ήταν η γρίπη των χοίρων του 2009 που ξεκίνησε σο Μεξικό και ήταν λιγότερο θανατηφόρα από ό, τι αρχικά φοβόταν, κυρίως επειδή πολλοί ηλικιωμένοι είχαν κάποια ανοσία σε αυτό, πιθανώς λόγω της ομοιότητάς του με άλλους ιούς της γρίπης που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Το νέο στέλεχος της γρίπης που έχει εντοπιστεί στην Κίνα είναι παρόμοιο με το γρίπη των χοίρων του 2009, αλλά με κάποιες νέες αλλαγές.

Ο καθηγητής Kin-Chow Chang, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC: «Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι στον κορονοϊό και δικαίως. Αλλά δεν πρέπει να αμελούμε τους δυνητικά επικίνδυνους νέους ιούς».

Αν και αυτός ο νέος ιός δεν είναι άμεσο πρόβλημα, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να τον αγνοούμε.

Πηγή: BBC