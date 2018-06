Netflix: Έρχεται το «Kaos», σειρά βασισμένη στην ελληνική μυθολογία

Το Netflix ανακοίνωσε ακόμα μια νέα τηλεοπτική σειρά στο επερχόμενο πρόγραμμά του, το «Kaos».

Πρόκειται για μια «μαύρη» κωμωδία σε σενάριο της Charlie Covell (The End of The F****ing World) και η ιστορία βασίζεται στην ελληνική μυθολογία. Τα νέα έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση της πλατφόρμας για το Away, τη νέα δραματική σειρά των Jason Katims και Matt Reeves.

Στο «Kaos», το οποίο θα αποτελείται από 10 επεισόδια διάρκειας μιας ώρας, θα παρουσιαστούν θέματα πολιτικής, δύναμης ανάμεσα στα δυο φύλα καθώς και η ζωή στον κάτω κόσμο.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ονόματα των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η All3Media και Brightstar.