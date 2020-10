Netflix: Πιθανή η αύξηση της συνδρομής - Ο κορεσμός παρά την πανδημία

NurPhoto via Getty Images

Η Netflix Inc παρουσίασε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, τα χαμηλότερα κέρδη από νέους συνδρομητές σε μία τετραετία, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσφορά υπηρεσιών streaming αυξήθηκε, οι περιορισμοί κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού χαλάρωσαν, ενώ οι ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών διοργανώσεων επέστρεψαν στην τηλεόραση.

Η εταιρία πρόσθεσε 2,2 εκατομμύρια νέους συνδρομητές σε παγκόσμιο επίπεδο στη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να καλύψει το στόχο της Wall Street, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν 3,4 εκατ. νέους συνδρομητές, ενώ δεν πέτυχε και τη δική της πρόβλεψη.

Τα κέρδη ανά μετοχή, καταγράφηκαν επίσης, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών στο 1,74 δολάριο, έναντι πρόβλεψης για κέρδη 2,14 δολαρίων ανά μετοχή (IBES, Refinitiv).

Η τιμή της μετοχής της Netflix, μία από τις εταιρίες με τα μεγαλύτερα κέρδη κατά το 2020, καθώς οι άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους εξαιτίας της πανδημίας, κατέγραψε πτώση στις 20 Οκτωβρίου κατά περίπου 6% στα 494 δολάρια.

«Οι εγχώριοι συνδρομητές ήταν περίπου σταθεροί, αντανακλώντας [την τάση] κορεσμού στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρος Μπένες, αναλυτής του eMarketer. Καθώς η εγχώρια αύξηση των συνδρομητών επιβραδύνεται, η αύξηση των εσόδων είναι πιθανό να προέλθει από την αύξηση των τιμών, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Netflix είχε καταγράψει ένα τρίμηνο εισπρακτικής επιτυχίας στην αρχή της πανδημίας μέσω νέων συνδρομών 15,8 εκατομμυρίων συνδρομητών μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Οι νέες παραγωγές της πλατφόρμας το τρίτο τρίμηνο του έτους -«Η Έμιλι στο Παρίσι», «Ενόλα Χολμς» και The Devil All the Time- στόχευαν στους νέους συνδρομητές, καθώς ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και τις άλλες πλατφόρμες που έχουν αναδιαρθρώσει πλήρως το πρόγραμμα τους, είναι μεγάλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters