Νίκη Συροπούλου: «Ναι, το SingularityU Summit μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων»

Η απάντηση ήρθε μερικά χρόνια μετά όταν ο Σταύρος Τσομπανίδης ο πιο μικρός σε ηλικία και ο μοναδικός από την Ελλάδα μπήκε στην λίστα του Forbes “30 under 30” για την επιχειρηματική ιδέα του phee όπου με φύκια δημιουργεί προιόντα.

Εκείνο το απόγευμα του Νοεμβρίου λοιπόν ο Σταύρος ήταν ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά και άκουσε τον Παύλο Ευμορφίδη να μιλάει. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Στάυρος: «Ημουν κάποια στιγμή σε ένα TEDxAcademy και παρακολουθούσα την ομιλία του Παύλου Ευμορφίδη, του ιδρυτή της Coco-Mat. Μιλούσε για εναλλακτικές χρήσεις των φυκιών και την αξιοποίησή τους και ένιωσα αστραπιαία ότι αυτό με ενδιαφέρει πολύ, με ενέπνευσε. Είπα “αυτό θα κάνω”.

Μια λέξη, μια συμβουλή, μια ομιλία κρύβουν μέσα τους μια τεράστια δύναμη να εμπνεύσουν αστραπιαία και να αλλάξουν την σκέψη και να δημιουργήσουν δράση.



HuffPost: Περιμένετε να προκύψει κάποιο «συμπέρασμα» ή κάποιας μορφής «απόφαση» από το Singularity; Υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η «ενσωμάτωση» της γνώσης που θα προκύψει;



ΝΣ: Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Βέβαια όταν κάποιος παρακολουθεί ένα συνέδριο εμπνέεται και παίρνει «αποφάσεις» σε προσωπικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο χωρίς αυτές να «καταγράφονται» κάπου κατ’ ανάγκη.

Ένα συνέδριο καινοτομίας όμως σαν το Singularity δημιουργεί τις προϋποθέσεις κάτι σαν πόλος έλξης για μυαλά και δράσεις και η ενσωμάτωση ακολουθεί.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε η ιδέα του Singularity πριν περίπου ένα χρόνο πήρα την πρωτοβουλία και πήγα στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος για να προτείνω στον Πρόεδρο κύριο Γιώργο Νούνεση να γίνει ο Δημόκριτος ο Επιστημονικός Εταίρος μας χωρίς να ξέρω κατ’ ανάγκη τι θα προκύψει από την συνεργασία αυτή. Υπήρχε απόλυτη ταύτιση αντίληψης με την διοικητική ομάδα και η συμφωνία κλείστηκε μέσα σε μερικά λεπτά μόνο.

Λίγους μήνες αργότερα, χάρη σε αυτή την συνεργασία μας φέρνουμε σήμερα τον διαγωνισμό XPRIZE στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά γράφει η παγκόσμια ανακοίνωση που βγήκε μόλις χθες:

“On the southern coast of Greece, each team will launch and recover their autonomous underwater technologies from XPRIZE’s Mission Control in Kalamata.”

Στην Καλαμάτα και στα βαθιά νερά της Πύλου σε βάθος 4,000 μέτρων θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός του XPRIZE.

Από τον διαγωνισμό αυτό θα προκύψουν χάρτες της βαθιάς θάλασσας αξίας 1.5 εκ δολλαρίων που θα δοθούν δωρεάν στον Δημόκριτο και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο Δημόκριτος θα αξιοποιήσει τους χάρτες αυτούς άμεσα για το ερευνητικό του έργο με τον τηλεσκόπιο Νέας τεχνολογίας Νετρίνο KM3NeT στην διαστημική έρευνα του σε Ευρωπαικό Επίπεδο.

Ο Peter Diamandis και μια μεγάλη ερευνητική και επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο θα έρθουν στην Ελλάδα για τον διαγωνισμό Xprize. Επιστημονικά blogs και άρθρα αναφέρουν ήδη τον Δημόκριτο και το πρωτοποριακό του έργο και να σκεφτείτε δεν έχει διεξαχθεί ακόμη το συνέδριο του Singularity.

Η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η σκέψη, η δράση και η δημιουργία έχουν μια δική τους δύναμη. Είναι μερικές φορές ο συγχρονισμός και ο συντονισμός που δημιουργούν «θαύματα». Οι θεσμοί ακολουθούν και είναι πάντα εξαιρετικά χρήσιμοι.