Νικόλ Κίντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας στο ερωτικό θρίλερ «Babygirl»

via Associated Press

Ο Αντόνιο Μπαντέρας υποδύεται τον σύζυγο της Κίντμαν, ενώ η Σόφι Γουάιλντ («Talk to Me») τη βοηθό που παρακολουθεί την εξέλιξη της σχέσης. Στο καστ και ο Ζαν Ρενό («Απέραντο Γαλάζιο») στον ρόλο ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού στελέχους.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις της βραβευμένης με Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Βιρτζίνια Γουλφ στο «The Hours» και με Emmy για το «Big Little Lies», Νικόλ Κίντμαν, ήταν στη σειρά για τους Βίκινγκ του Ρόμπερτ Έγκερς «The Northman» και στη μίνι σειρά του HBO «Nine Perfect Strangers». Η διάσημη ηθοποιός θα επιστρέψει στον ρόλο της βασίλισσας Atlanna στο επερχόμενο σίκουελ της DC «Aquaman and the Lost Kingdom».