Νέες ταινίες: «Ναπολέων» του Ρίντλεϊ Σκοτ

Ναπολέων

Πράσινα Σύνορα

Κόκκινος Ουρανός

Ο Δρόμος της Εξιλέωσης

Ο Πυρετός του Πετρόφ

Η ταινία βασίστηκε στο μυθιστόρημα «The Petrovs In and Around the Flu» του Αλεξέι Σάλνικοφ και έκανε την πρεμιέρα της στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών, συγκεντρώνοντας διθυραμβικές κριτικές.