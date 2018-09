Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

Ο σχεδιαστής ταξιδεύει συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς όπως λέει, πρόκειται για μια πολύ δυναμική αγορά για το κόσμημα, το οποίο πωλείται σε κορυφαία καταστήματα όπως το Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη, το Saks στο Μαιάμι και στο Κονέκτικατ, το Neiman Marcus στο Λος Άντζελες, στο Τέξας και στη Βοστώνη, μεταξύ άλλων.



«Έτσι, οι στυλίστες γνωρίζουν το brand και το προτείνουν στις stars που εκπροσωπούν, οπότε το να τα φορέσουν αποτελεί προσωπική επιλογή τους. Το κόκκινο χαλί είναι μια βιομηχανία από μόνο του με πολύ ακριβές συμφωνίες πίσω από τις εμφανίσεις, ενώ η δική μου προσέγγιση είναι αποστασιοποιημένη: Χαίρομαι όταν τα φορούν ή τα αγοράζουν, αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό προβολής για το brand», εξηγεί ο κ. Κούλης.

Ο Νίκος Κούλης δημιούργησε το brand Nikos Koulis Jewels το 2006 στην Αθήνα, αναδεικνύοντας το προσωπικό αισθητικό αποτύπωμα και ήθος στην κοσμηματοποιϊα. Πραγματοποίησε αρχικά κλασικές σπουδές στη Λογοτεχνία και στη συνέχεια ακολούθησε την οικογενειακή του παράδοση στο χώρο του κοσμήματος, αποκτώντας πτυχία Γεμολογίας και Γλυπτογραφίας από το Gemological Institute of America.

Έχει κατακτήσει την υψηλότερη διάκριση στον κορυφαίο διεθνή θεσμό Couture Design Awards, τρεις φορές: το 2015 στην κατηγορία Bridal και το 2016 και 2018 στην κατηγορία Haute Couture, εντυπωσιάζοντας με την πρωτοποριακή του προσέγγιση. Το 2017 κέρδισε το βραβείο του International Jewellery Designer Brand Award στην ιστορική έκθεση κοσμηματοποιίας VicenzaOro στην Ιταλία. και το 2018 ήταν υποψήφιος στον κορυφαίο αμερικάνικο θεσμό βραβείων GEM Awards 2018 που διοργανώνουν οι Jewelers of America στην κατηγορία Jewelry Design ενώ κέρδισε το Town & Country Jewelry Award 2018 για τη συλλογή Lingerie στην κατηγορία «Pearls of the Year».

Κοσμήματα Nikos Koulis βρίσκονται σε κορυφαία καταστήματα και boutiques σε 29 πόλεις του κόσμου, όπως το Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη, το Neiman Marcus και το Saks στο Λος Άντζελες, το Dover Street Market στο Λονδίνο, το Tsum στη Μόσχα και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.