Εκεί όπου ρέει το χρήμα του καλοκαιριού, κάποιοι συνεχίζουν να ποντάρουν στη φοροδιαφυγή, αδιαφορώντας για τον νόμο. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, δείχνει ότι φέτος το καλοκαίρι αποφάσισε να παίξει «σκληρό ροκ» – με λουκέτα, πρόστιμα και κατασχέσεις παραποιημένων προϊόντων.

Ρόδος: το «νησί των Ιπποτών» αλλά και των φορολογικών σκιών

Στη Ρόδο, οι ελεγκτές βρήκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς τις προβλεπόμενες ενδείξεις, δείγμα παραποιημένων προϊόντων που θέτει σε κίνδυνο καταναλωτές και τουριστική εικόνα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 285 φιάλες χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ – κλασική περίπτωση απόκρυψης συναλλαγών.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό:

• Σε γνωστό εστιατόριο, δεν εκδόθηκαν αποδείξεις για δεκάδες πελάτες.

• Σε επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών, το «παιχνίδι» γινόταν χωρίς παραστατικά.

• Ακόμη και σε παγωτοπωλείο, εκεί όπου οι συναλλαγές είναι γρήγορες και καθημερινές, αποκαλύφθηκαν «μαύρες» πωλήσεις.

Συνολικά, στη Ρόδο καταγράφηκαν σχεδόν 90 μη εκδοθέντα παραστατικά, αξίας άνω των 6.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις τιμωρήθηκαν με πρόστιμα και 48ωρα λουκέτα.

Το ίδιο έργο, από την Πάρο μέχρι την Ύδρα

Και η Ρόδος δεν ήταν εξαίρεση. Στην Πάρο, γνωστό εστιατόριο «ξέχασε» 3 αποδείξεις αξίας 1.800 ευρώ. Στα Χανιά, beach bar και ψησταριά με 49 κρυφές συναλλαγές. Στην Ύδρα, καφέ–μπαρ με 45 «μαϊμού» αποδείξεις. Στην Κέρκυρα και στον Πειραιά, δεκάδες παραβάσεις σε εστίαση και αναψυχή.

Η ΑΑΔΕ δηλώνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε όλη την επικράτεια. Ο στόχος είναι τριπλός:

• Προστασία καταναλωτή από παραποιημένα προϊόντα.

• Δικαιοσύνη απέναντι στους συνεπείς επαγγελματίες.

• Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει.

Η «μαύρη» οικονομία του ελληνικού καλοκαιριού δεν είναι γραφικότητα ούτε «έξυπνο κόλπο». Είναι κλοπή εις βάρος του κράτους, των πολιτών και του ίδιου του τουρισμού. Όσο η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό, η Ελλάδα στέλνει μήνυμα στους παραβάτες: Ο τουρισμός δεν μπορεί να χτίζεται πάνω σε «μαύρες» αποδείξεις και παραποιημένα προϊόντα.





