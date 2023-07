Νομοθετώντας τη Τεχνητή Νοημοσύνη

sarayut Thaneerat via Getty Images

Λόγου χάρη ένας χρήστης που ζητά εξειδικευμένες συμβουλές, χωρίς ο ίδιος να είναι γνώστης και άρα αδυνατεί ή είναι εξαιρετικά δυσχερές να τις ελέγξει, θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς για την προέλευση της παρεχόμενης συμβουλής, ειδικά στην περίπτωση «παραίσθησης» από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό συναντιέται πολλαπλώς, όταν ζητείται από το γλωσσικό σύστημα να «παριστάνει» κάποιον («chat gpt pretend you are an expert»).9