Νταϊάν Χάρις Κλάιν: Οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπιζαν τη ζωή με χιούμορ και απόλαυση

Η κ. Νταϊάν Χάρις Κλάιν έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία και κλασική αρχαιολογία στο Στάνφορντ και το Πρίνστον, ενώ είναι μέλος του προγράμματος Φούλμπραϊτ και έχει ζήσει στην Αθήνα για τρία χρόνια, όταν μελετούσε τα αφιερώματα στη θεά Αθηνά που βρίσκονταν στο εσωτερικό του Παρθενώνα. Έχει εκδώσει ήδη ένα βιβλίο επί του θέματος -«The Treasures of the Parthenon and Erechtheion» (Oxford Monographs on Classical Arcaeology)- ενώ είναι δημοφιλής ομιλήτρια, η οποία συχνά πραγματοποιεί ομιλίες σε κρουαζιέρες στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ζει στην Ουάσιγκτον μαζί με τον σύζυγο της συγγραφέα Έρικ Κλάιν και τα δυό τους παιδιά.