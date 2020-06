Ντίλαν: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία καλλιτέχνης με καινούργιο άλμπουμ στην πρώτη θέση των βρετανικών τσαρτ

Ο Μπομπ Ντίλαν έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία καλλιτέχνης του οποίου το νέο του άλμπουμ ανέβηκε κατευθείαν στη νούμερο ένα θέση των βρετανικών τσαρτ.

Το 39ο άλμπουμ του με τίτλο «Rough And Rowdy Ways», που αποτελείται μόνο από καινούργια τραγούδια, έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή, με 34.000 πωλήσεις στα τσαρτ, συμπεριλαμβανομένων 29.000 που αγοράστηκαν σε CD.

Σε ηλικία 79 ετών, ο Ντίλαν ξεπέρασε τον Πολ Σάιμον, ο οποίος ήταν 74 ετών όταν το άλμπουμ του «Stranger To Stranger» ανέβηκε στην πρώτη θέση το 2016, αμέσως μόλις κυκλοφόρησε.

Το ρεκόρ του γηρεότερου καλλιτέχνη, του οποίου δίσκος του φτάνει στην κορυφή, ανήκει στην Βέρα Λιν, με την συλλογή των καλύτερων (best) τραγουδιών της, το «We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn», το 2009, σε ηλικία 92 ετών.