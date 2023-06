Ντοκιμαντέρ, χειραγώγηση και προπαγάνδα

Το σύνθημα του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ήταν: «To perceive and register as being significant, and watch carefully and attentively.(Να αντιλαμβάνομαι και να καταγράφω την πραγματικότητα ως κάτι σημαντικό, και να την παρακολουθώ με προσοχή και προσήλωση)». Ο Σουηδός καλλιτέχνης Daniel Engeus σχεδίασε γι’ αυτό το λόγο μια ανθρώπινη καρδιά με ορθάνοιχτο μάτι. Εννοούσε, φυσικά, ότι η πραγματικότητα και οτιδήποτε αόρατο γίνονται ορατά μέσω του ματιού αυτού που τα παρατηρεί. Ταινίες που συνδέονται με το πνεύμα της παρατήρησης και το πνεύμα του κινηματογραφιστή μετέφεραν τον θεατή στους χώρους των γυρισμάτων και τον συνεπήραν.