Ντοκιμαντέρ για τον αιρετικό Τσαρλς Μπουκόφσκι κάνει πρεμιέρα στο διαδίκτυο

Το νέο ντοκιμαντέρ «You Never Had It - An Evening with Bukowski» για τον επιδραστικό και κατά πολλούς, αιρετικό, Αμερικανό συγγραφέα και ποιητή, Τσαρλς Μπουκόφσκι (1920 - 1994), θα κάνει πρεμιέρα με διαδικτυακές προβολές στις 7 Αυγούστου.

Κορμός του ντοκιμαντέρ είναι τα πλάνα αρχείου της Ιταλίδας παραγωγού και δημοσιογράφου Σίλβια Μπίτσιο, η οποία πήρε συνέντευξη από τον Μπουκόφσκι στο σπίτι του, μια βραδιά του Ιανουαρίου του 1981.

Μεταξύ αυτών που συνάντησαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τους Μπουκόφσκι και Μπίτσιο, καθώς καπνίζουν, πίνουν κρασί και μιλούν για το σεξ, τη λογοτεχνία, την παιδική ηλικία και τη φύση του ανθρώπου, είναι και η μελλοντική σύζυγος του συγγραφέα, Λίντα Λι Μπέιλ.

Καταγεγραμμένα σε βιντεοταινίες που επί σειρά ετών θεωρούνταν χαμένες, τα πλάνα ξαναβρέθηκαν από την Μπίτσιο στο γκαράζ του σπιτιού της, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Μπουκόφσκι.