Ο Άντονι Χόπκινς είναι ο Σίγκμουντ Φρόιντ στην ταινία «Freud’s Last Session»

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς ενσαρκώνει τον «πατέρα της Ψυχανάλυσης» Σίγκμουντ Φρόιντ στην ταινία του Ματ Μπράουν «Freud’s Last Session», κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου θεατρικού έργου του Μαρκ Σεν Ζερμέν, που βασίστηκε στο βιβλίο «The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life» του Αρμάντ Νίκολι.