Ο Αρμι Χάμερ αποχωρεί από ταινία με την Τζένιφερ Λόπεζ μετά τη «διαρροή» για κανιβαλισμό και βιασμούς

Todd Williamson/E! Entertainment via Getty Images

Todd Williamson/E! Entertainment via Getty Images

Ο Αμερικανός ηθοποιός Άρμι Χάμερ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κωμωδία δράσης «Shotgun Wedding» με πρωταγωνίστρια τη Τζένιφερ Λόπεζ μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από τη φερόμενη ως «διαρροή» προσωπικών μηνυμάτων του στο Instagram.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Lionsgate, δηλώνοντας ότι ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στο «Call me by your name» και πιο πρόσφατα είδαμε στο ριμέικ του θρίλερ «Ρεβέκκα» στο Netflix, «ζήτησε λόγω της επικείμενης έναρξης των γυρισμάτων να αποχωρήσει από την ταινία και η εταιρεία παραγωγής στηρίζει την απόφαση του».

Η θύελλα ξέσπασε το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν έγιναν viral προσωπικά μηνύματα που αποδίδονται στον Χάμερ, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επαληθευτεί. Τα φερόμενα ως προσωπικά μηνύματα στο Instagram μιλούσαν για κανιβαλισμό, φαντασιώσεις βιασμού και σαδομαζοχισμό.

Η απάντηση του 34χρονου ηθοποιού ήρθε μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του από το «Shotgun Wedding».

«Δεν απαντώ στις μ@@@@@ς που ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά υπό το φως των φαύλων και ψευδών διαδικτυακών επιθέσεων σε βάρος μου, δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου για τέσσερις μήνες και να πάω για γυρίσματα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Η Lionsgate στηρίζει την απόφαση μου και είμαι ευγνώμων για αυτό», δήλωσε στο Variety.

Σύμφωνα με την αμερικανική έκδοση της HuffPost, μετά τη «διαρροή» ακολούθησε ένα μπαράζ αρνητικής δημοσιότητας για τον ηθοποιό του «The Social Network» είτε με αναρτήσεις στα social media -όπως στην περίπτωση της συγγραφέα Τζέσικα Σίενσεν Ενρίκες, με την οποία είχε κάνει δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2020, αμέσως μετά τον χωρισμό από τη σύζυγο του- είτε με παλαιότερες δηλώσεις του ιδίου του Άρμι Χάμερ για τις προσωπικές προτιμήσεις του.

Ο Χάμερ και η Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους τον Ιούλιο του 2020. Ήταν δεκατρία χρόνια μαζί, εκ των οποίων τα δέκα παντρεμένοι. Όπως έγινε γνωστό, πέρασαν την καραντίνα στα νησιά Κέιμαν οικογενειακώς, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας τριών και έξι ετών.