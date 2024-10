Ο αγώνας του Φρέντερικ Νορθ για την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου στην Ελλάδα πριν 200 χρόνια

Ι. Ιδιωτική χρηματοδότηση της Ιονίου Ακαδημίας το 1824-1827

ΙΙ. Το 1824-1827, η Ιόνιος Ακαδημία ήταν τυπικά «δημόσια» αλλά ουσιαστικά «ιδιωτική»

ΙΙΙ. Ο Φιλελεύθερος Frederick North

ΙV. Ο Ελληνιστής Frederick-Δημήτριος North

V. Ο πολιτικός Frederick North

VI. Ο διπλωμάτης Frederick North

VΙI. Ο «Υπουργός Παιδείας» Frederick North

VIIΙ. Ο Νεωτεριστής Frederick North

ΙX. Ο Frederick North μπροστά στις φλόγες τού πολέμου

X. Ευνοϊκή συγκυρία για τον Frederick North το 1824

XI. Δικαίωση ζωής τού Frederick North

XIΙ. Παρακμιακή δημοσιοποίηση τής Ιονίου Ακαδημίας

XΙIΙ. Εθνικό έργο τής Ιονίου Ακαδημίας

XΙV. Βασιλική χαριστική βολή στην Ιόνιο Ακαδημία

[... Τhe 5th Earl of Guilford ... he certainly did add to the pleasure and entertainment of many Corfiots and others, not just for his devotion to Greece and to the poetry of the ancient world, but for his unmistakable style of clothing including his headdresses and variety of hats. I suppose he takes his place as one of the most memorable eccentrics of his time. It is good that he is remembered to this day in the island, which he adorned not only by his dress but also with his books and his literary excursions. We remember him with a wry smile, but also with respect for what he achieved.]