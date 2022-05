Ο Χοακίν Φίνιξ θα μεταφέρει στο σινεμά το βιβλίο «Free the Animals»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ακτιβιστής και vegan Χοακίν Φίνιξ απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου «Free the Animals: The Amazing True Story of the Animal Liberation Front in North America» (Ελευθερώστε τα Ζώα: Η Υπέροχη Αληθινή Ιστορία του Μετώπου για την Απελευθέρωση των Ζώων), που κυκλοφόρησε το 1992.