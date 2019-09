Ο Δημήτρης Λιγνάδης ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου

Ποιές είναι οι νέες παραγωγές. Στην Κεντρική Σκηνή θα βρεθεί ο ίδιος ο Δημήτρης Λιγνάδης, σκηνοθετώντας και ερμηνεύοντας τον «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ (πρεμιέρα 7/2) σε μία μεγάλη συμπαραγωγή με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (η παραγωγή είχε αρχικά ενταχθεί στον προγραμματισμό του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά -όταν τον περασμένο Νοέμβριο ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νίκος Διαμαντής ανακοίνωσε πρόγραμμα διετίας). Μαζί του θα δούμε επί σκηνής τους: Ράνια Οικονομίδου, Μαρία Κίτσου, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κ.ά. Ακόμα, ο Θωμάς Μοσχόπουλος, θ′ ανεβάσει την φάρσα του Ζωρζ Φεντώ «Η κυρία του Μαξίμ» (πρεμιέρα 21/3) με τους Θανάση Αλευρά, Έμιλυ Κολιανδρή, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θέμη Πάνου, Κώστα Φιλίππογλου να συναποτελούν τη διανομή της.

Στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», στέγη θα βρει το καινούργιο έργο του Γιάννη Καλαβριανού (πρεμιέρα 16/1) ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου. Βασικοί ήρωές του είναι οκτώ εργαζόμενοι (Δέσποινα Γιαννοπούλου, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Κατσιαδάκη, Χρήστος Κραγιόπουλος, Νίκος Λεκάκης, Χριστίνα Μαξούρη, Αλεξία Μπεζίκη, Αργύρης Ξάφης) σ′ ένα ξενοδοχείο, όπου τίποτε δεν επιτρέπεται να παλιώσει. Επίσης, το Εθνικό Θέατρο τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη ανεβάζοντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της, το «Σ′ εσάς που με ακούτε» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Αβρανά (πρεμιέρα 30/4). Όπως σημειώνει ο ίδιος σε μια εποχή που το «Απολιτίκ» έχει γίνει πια μόδα, το έργο έρχεται να μας θυμίσει πως κάποτε, όχι πολύ μακριά, υπήρχαν ακόμη ιδεολογίες.

Στο Rex, ο Γιάννης Σκουρλέτης σκηνοθετεί τη διαχρονική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Το καινούργιο σπίτι» που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο (πρεμιέρα 22/11), ενώ το δίδυμο Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφει μετά από χρόνια στο Εθνικό με το νέο τους έργο «Φεγγάρι από χαρτί» (πρεμιέρα 20/2) σε σύνθεση Νίκου Κηπουργού και στίχους Αφροδίτης Μάνου.

Η Σκηνή «Κατίνα Παξινού» περιλαμβάνει πέντε παραγωγές: το «Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ» του Εντουάρ Λουί (πρεμιέρα 6/11) σε σκηνοθεσία Ηλία Αδάμ (παράσταση που αναδείχθηκε στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών), το νέο έργο του Ευθύμη Φιλίππου «Νερό της κολώνιας» (πρεμιέρα 29/11) σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη, τον πολυφωνικό μονόλογο της Σιμπίλε Μπεργκ «Και τώρα ο κόσμος» (πρεμιέρα 24/1) σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, τη μαύρη κωμωδία των αδελφών Πρεσνιακόφ «Παίζοντας το θύμα» (πρεμιέρα 13/3) σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και το «Love and information» (πρεμιέρα 29/4) της πολυβραβευμένης Κάριλ Τσέρτσιλ από την ομάδα C for Circus.

Στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του, το Μικρό Εθνικό ξεκινάει τη σεζόν με τις «Χίλιες και μια ιστορίες» (πρεμιέρα 13/10) του Μάικ Κέννυ σε σκηνοθεσία των Βάσιας Αταριάν και Μυρτώς Μακρίδη, και ακολουθούν: η περσινή επιτυχία «Μικρές ιστορίες για αγρίους» του Γάλλου συγγραφέα και παιδαγωγού Μπερνάρ Φριό (πρεμιέρα 15/10),σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σαββίδου, το έργο των ’Αγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη «Δίπλα, δίπλα» (πρεμιέρα 1/12), ενώ στην ενότητα για εφήβους εντάσσεται το τρίτο έργο της δραματικής τριλογίας «Μαθήματα Πολέμου» του Γιάννη Λιγνάδη που έχει ως περιεχόμενο την αρχαία ελληνική ιστορία και θέμα τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Στις παράλληλες δράσεις του Εθνικού διατηρούνται όλες οι βασικές ενότητες: το Θέατρο Express, η πρωτοποριακή δράση του Εθνικού Θεάτρου και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) συνεχίζει το «ταξίδι» της στις γειτονιές της Αθήνας σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη, το «Επισκεπτήριο» των Ηλία Κουνέλλα και Ιφιγένειας Γρίβα που «επισκέπτεται» νοσοκομεία φέρνοντάς τους ασθενείς σε επαφή με τη «θεραπευτική» λειτουργία του θεάτρου, η αφήγηση παραμυθιών στο δημόσιο χώρο από τους Δημήτρη Προύσαλη και Φίλιππο Πλακιά, καθώς και το Θεατρικό Εργαστήρι σε σωφρονιστικά ιδρύματα από τον Στάθη Γράψα.