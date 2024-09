Ο Διεθνής Προσανατολισμός του E-Learning του ΕΚΠΑ: πάνω από 3.500 Εκπαιδευόμενοι από όλο τον Κόσμο

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ονόματα σημαντικών Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων, όπως του Ομ. Καθ. Μιχαήλ Σκούλλου για το πρόγραμμα «Mediterranean Food and Diet», του Καθ. Δημήτρη Πλάντζου για το πρόγραμμα «The Arts of Ancient Greece: The Birth of Classical Taste», του Καθ. Πλάτωνα Μαυρομούστακου για το πρόγραμμα «The Theatre: An Itinerary from Classical Past to Future», του εκλιπόντος Ομ. Καθ. Πέτρου Θέμελη και του Ομ. Καθ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη για το πρόγραμμα «The City: An Itinerary from Classical Past to Future», της Καθ. Άννας Λάζου για το πρόγραμμα «Ancient Greek Theatre: A Modern Approach», της Καθ. Μαρίσας Φουντοπούλου για το πρόγραμμα «Classical Greek – Level A», της Καθ. Αμαλίας Μόζερ για το πρόγραμμα «Modern Greek for non Greek Speakers», της Καθ. Μαρίας Γαζούλη για τα προγράμματα «Microbiome in Human Health and Diseases» και «Stem Cells and Regenerative Medicine», του Καθ. Ευστάθιου Ευσταθόπουλου για τα προγράμματα «Basic Principles of nanotechnology applications in Health Science» και «Nanomedicine: Applications in Diagnostics and Surgery», των Καθ. Αριστείδη Ηλιόπουλου και Δέσποινας Σανούδου για το πρόγραμμα «Applications of Genetics in Precision Nutrition». Η λίστα των Ακαδημαϊκών που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι μεγάλη και μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά όλους εδώ.