Ο ηθοποιός - φαβορί για να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν στη μεγάλη οθόνη

via Associated Press

O Τζέρεμι ’Αλεν Γουάιτ βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν στην ταινία με προσωρινό τίτλο «Deliver Me From Nowhere».

Το φιλμ, σε σενάριο Σκοτ Κούπερ, ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία, βασίζεται στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς «Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» που κυκλοφόρησε τον περασμένο χρόνο και επικεντρώνεται στην περίοδο που το «Αφεντικό» δημιούργησε το άλμπουμ «Nebraska».