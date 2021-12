via Associated Press

via Associated Press Ο Φρίντριχ τσου Ζολμς-Μπαρούτ κατέχει έγγραφα σχετικά με τη γη του παππού του πριν από την έναρξη μιας δικαστικής υπόθεσης στο Πότσνταμ κοντά στο Βερολίνο, Γερμανία, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008, για να υποστηρίξει ότι πρέπει να αποζημιωθεί για χιλιάδες στρέμματα οικογενειακής γης που χάθηκε λόγω Ναζί, μετά τη συμμετοχή του πατέρα του στο αποτυχημένο σχέδιο δολοφονίας του ηγέτη των Ναζί, Αδόλφου Χίτλερ.

«Είναι άδικο η περιουσία της οικογένειάς μου να παραμένει δεσμευμένη από το γερμανικό κράτος που δείχνει να προτιμά να υποστηρίζει τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες και τις κλοπές ενός καθεστώτος ευρέως αποδεκτό ως ένα από τα χειρότερα και πιο διεφθαρμένα στη σύγχρονη ιστορία», είπε στους Times of Israel πριν γίνει μία ακόμα ακρόαση της υπόθεσής του στα δικαστήρια.

Οι γερμανικές αρχές απέρριψαν τα στοιχεία που παρουσίασε η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής μαρτυρίας ενός άλλου συνωμότη της Επιχείρησης Βαλκυρία που επέζησε της καταστολής των Ναζί. Ο πρίγκιπας είπε στους Times of Israel ότι η πιθανότητα να έγινε νόμιμα η παράδοση της γης στους ναζί ήταν «εξαιρετικά κυνική και παράλογη».