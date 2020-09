Ο Ιθαν Χοκ σκηνοθετεί μία από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης του Χόλιγουντ

Bettmann via Getty Images

Η ζωή τους ήταν ισόρροπα μοιρασμένη μεταξύ κινηματογράφου και οικογένειας, πολιτικής και φιλανθρωπίας. Ο Νιούμαν είχε δημιουργήσει την Newman’s Own, μια σειρά τροφίμων το 1982, προσφέροντας τα κέρδη σε κοινωφελή έργα, όπως στη Hole in the Wall Gang Camp, μια καλοκαιρινή κατασκήνωση για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κονέκτικατ.

Παρέμειναν παντρεμένοι επί πενήντα χρόνια, μέχρι τον θάνατο του Νιούμαν το 2008, σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Όπως είχε πει, εκείνη τη χρονιά, ο στενός φίλος του ζεύγους, Μπομπ Φόρεστερ «ήταν σαν νεόνυμφοι [...] Είχα ταξιδέψει μαζί του σε όλον τον κόσμο. Μόλις το αεροπλάνο προσγειωνόταν, ο Πολ τηλεφωνούσε στην Τζόαν και της έλεγε σ′ αγαπώ. Πάντα. Ακόμη και μετά από πενήντα χρόνια γάμου. Ήταν αδελφές ψυχές».