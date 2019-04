Ο «καλβινιστής» Ολλανδός που αγάπησε την Αθήνα και τους κατοίκους της

Το αξέχαστο καλοκαίρι του 2015, στα πλαίσια ενός ρεπορτάζ της HuffPost Greece -όπου πέντε Δυτικοευρωπαίοι φίλτραραν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, την ελληνική κατάσταση - ο Ολλανδός Γιαν Ντε Μπρόικ, εξέφρασε πάνω κάτω το ίδιο συναίσθημα, μόνο λίγο πιο ροκ: “Greece goes under your skin” (η Ελλάδα μπαίνει στο πετσί σου) μου είχε πει τότε. Μια φράση σαν στίχος- από τότε κόλλησε στο μυαλό μου.

-Ήσουν τόσο σίγουρος για την απόφασή σου;

-Κάποιες φορές, στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, είχα και τις αμφιταλαντεύσεις μου. Ναι, έχω αναρωτηθεί, ‘θέλω ακόμα να ζω εδώ;’. Αλλά αυτή η πόλη μπήκε στην ψυχή μου. Χρειάζομαι την τραχύτητα, την ωμότητα αυτής της πόλης- γιατί αντανακλά την πραγματικότητα της ζωής. Εδώ πρέπει και μπορείς να βλέπεις, να ακούς, να αισθάνεσαι τα πάντα. Πλέον αποφάσισα πως θα γεράσω εδώ- και είναι μια απόφαση που δεν πήρα με την λογική, αλλά με τις αισθήσεις μου. Τα μάτια και τα αυτιά μου το αποφάσισαν, όχι το μυαλό μου».

-Προσαρμόστηκες εύκολα;

-Χρειάστηκα στο χρόνο μου- η Αθήνα είναι μια μεγάλη, χαωτική πόλη. Αλλά αφότου άρχισα να περπατώ το κέντρο της, την αγάπησα. Είναι μια όμορφη- άσχημη πόλη. It goes under your skin, όμως... Και μετά δεν βγαίνει.

-Γιατί το λες;

-Είναι μια περιπετειώδης πόλη, δεν βαριέσαι ποτέ: συμβαίνουν αναπάντεχα γεγονότα, γνωρίζεις και συναντάς ανθρώπους χωρίς να το περιμένεις. Και οι αισθήσεις σου είναι μονίμως οξυμένες- μην υποτιμάς τη δύναμη του ήλιου. Η ζωή στην Αθήνα έχει άπλετο φως- όταν επιστρέφω από την Ολλανδία συνειδητοποιώ ότι είμαι εθισμένος στον ήλιο. Εδώ, σε μισή ώρα είσαι στη θάλασσα, κάτω από ένα φοινικόδεντρο- υπό μία έννοια η ζωή εδώ μοιάζει με μόνιμες διακοπές.

-Η καθημερινότητά σου εδώ;

-Εργάζομαι σε δύο εταιρείες με ποδήλατα- κάνουμε βόλτα στην πόλη με τουρίστες, κυρίως Ολλανδούς. Συνήθως μένουν στην Αθήνα 2- 3 μέρες, πριν ή μετά την επίσκεψή τους σε κάποιο νησί. Προσπαθώ λοιπόν να τους δείξω την πόλη, όπως ο ίδιος την έχω γνωρίσει, και τα μέρη που αγαπώ.

-Ποιες είναι οι εντυπώσεις των συμπατριωτών σου;

-Πολλοί τουρίστες νομίζουν ότι η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα είναι κάπως γραφική, όπως στα νησιά- γιατί μόνο εκεί έχουν βρεθεί. Οι περισσότεροι είναι επίσης αρνητικά προκατειλημμένοι με την Αθήνα, που ήταν όντως μια βρώμικη πόλη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Όμως η πόλη άλλαξε μετά το 2004- οι πελάτες μου εντυπωσιάζονται με αρκετά πράγματα, πόσο σύγχρονα και οργανωμένα είναι.

-Όπως;

-Όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά το εκπληκτικό, υπερσύγχρονο μετρό.