Ο Κίλιαν Μέρφι στο «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν: Στο καστ και ο Κένεθ Μπράνα

Το σενάριο, που υπογράφει ο Νόλαν, βασίζεται στη βραβευμένη με Πούλιτζερ βιογραφία (προϊόν πολυετούς έρευνας) «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.