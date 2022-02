Οσκαρ: Η Ακαδημία «κόβει» οκτώ βραβεία από την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση

Το γεγονός ότι το «Dune» είναι η μοναδική υποψήφια ταινία στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας που έχει καταγράψει κέρδη άνω των 100 εκατ. δολαρίων και ότι άλλες, εξίσου δημοφιλείς ταινίες, όπως το «Spider-Man: No Way Home» και «No Time To Die» αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες κατηγορίες είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που οδήγησαν την Ακαδημία στην απόφαση να προσθέσει το Όσκαρ Κοινού (#OscarsFan Favorite), μία νέα κατηγορία, όπου οι χρήστες του Twitter μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία έως τις 3 Μαρτίου. Μία νέα κατηγορία η οποία ενδεχομένως κρίνει πολλά.