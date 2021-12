«Spider-Man: No Way Home»: Πρώτη ταινία στην πανδημία με 1 δις στο παγκόσμιο box office

Ως φαίνεται Sony και Marvel έλαβαν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο: Το «Spider-Man: No Way Home» έγινε η πρώτη ταινία στην εποχή της πανδημίας που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ήταν περίπου αναμενόμενο, καθώς πέντε ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα ανακοινώθηκε ότι κατέγραψε το τρίτο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών. Το blockbuster ξεπέρασε το ορόσημο σε 12 μέρες, ισοφαρίζοντας με το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015 και έγινε η τρίτη ταινία που έφτασε πιο γρήγορα στο 1 δις. Μόνο το «Avengers: Infinity War» του 2018 και το «Avengers: Endgame» του 2019 κατέγραψαν συντομότερα το πολυπόθητο νούμερο, σε 11 και 5 ημέρες, αντίστοιχα.

MARIO ANZUONI via REUTERS Cast member Zendaya attends the premiere for the film Spider-Man: No Way Home in Los Angeles, California, December 13, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το «Spider-Man: No Way Home» κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως, ενώ η επέλαση της παραλλαγής Όμικρον έχει σημάνει συναγερμό στον πλανήτη. Η ταινία εξακολουθεί να κάνει sold-out προβολές στις ΗΠΑ. Η νέα ταινία υπερηρώων με τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζον Φαβρό, Μαρίζα Τομέι, είναι η μοναδική μετά το «Star Wars: The Rise of Skywalker» του 2019 που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Καμία άλλη ταινία του Χόλιγουντ δεν έχει πλησιάσει αυτά τα έσοδα από εισιτήρια τα τελευταία δύο χρόνια. Το σίκουελ του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», το οποίο είχε κάνει εισπράξεις 774 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, είναι η ταινία που πλησίασε περισσότερο τον νέο Spider-Man, καθώς ήταν χολιγουντιανή παραγωγή με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2021 (και για την πανδημία).

MARIO ANZUONI via REUTERS Cast members Tom Holland and Zendaya attend the premiere for the film Spider-Man: No Way Home in Los Angeles, California, December 13, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo