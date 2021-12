Tο «Μπρίτζερτον» επιστρέφει στο Netflix: Πότε κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος

Tο «Μπρίτζερτον» έκανε πρεμιέρα ανήμερα Χριστουγέννων του 2020, καταγράφοντας (τότε) τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πρωτότυπης παραγωγής στην ιστορία της πλατφόρμας. Για να τιμήσουν την πρώτη επέτειο της σειράς, ακριβώς έναν χρόνο μετά, στις 25 Δεκεμβρίου 2021, το Netflix και η Shondaland (η εταιρεία παραγωγής της Σόντα Ράιμς) ανακοίνωσαν την ημερομηνία πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν, που είναι η 25η Μαρτίου.

Η νέα σεζόν της σειράς εποχής που εκτυλίσσεται στη Βρετανία την περίοδο της Αντιβασιλείας, βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της Τζούλια Κουίν (με τίτλο The Viscount Who Loved Me) και στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο της οικογένειας Μπρίτζερτον, ο πρωτότοκος Άντονι, ο οποίος είναι σε αναζήτηση της κατάλληλης συζύγου.

Όταν ο Άντονι γνωρίζει την Κέιτ Σάρμα (Σιμόν Άσλεϊ) και τη μικρότερη αδερφή της Εντουίνα, οι οποίες μόλις έχουν φτάσει από την Ινδία, αρχίζει το φλερτ με τη μικρή αδελφή. Η Κέιτ ανακαλύπτει τις προθέσεις του -ένας αληθινός έρωτας δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων του- και αποφασίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να εμποδίσει την ένωση τους. Μόνο που η κόντρα της Κέιτ με τον Άντονι απλώς τους φέρνει πιο κοντά, περιπλέκοντας τα πράγματα και για τις δύο πλευρές.