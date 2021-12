Χριστούγεννα στο Netflix με 14 ταινίες και εορταστικά «Φιλαράκια»

Philippe Bosse/Netflix Single All The Way

Μία γερή δόση νοσταλγίας από τα 90s με τα εορταστικά επεισόδια της σειράς που είναι διαθέσιμα στο Netflix.

Μεταξύ άλλων, το «One With The Inappropriate Sister», όπου η Φοίβη γίνεται εθελόντρια σε συλλογή δωρεάς για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, επιθυμώντας να σκορπίσει χαρά και τελικά καταλήγει να τσακωθεί με μια ηλικιωμένη γυναίκα, το «The One Where Rachel Quits» όταν συνειδητοποιεί πού πηγαίνουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που δεν έχουν πουληθεί και το κορυφαίο όλων «The One With The Holiday Armadillo», που έχει όλα όσα θέλουμε από ένα επεισόδιο των Friends, με τον Ρος να έχει ντυθεί αρμαντίλλο στην προσπάθειά του να εξηγήσει στον Μπεν τη σημασία του Χάνουκα.

Last Christmas