Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Woman in Cabin 10». Το ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι, σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν, αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος της Βρετανίδας Ρουθ Γουέαρ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η νέα Άγκαθα Κρίστι».

Η ιστορία ακολουθεί μία δημοσιογράφο, την Λο, που γράφει σε ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, κατά τη διάρκεια του παρθενικού ταξιδιού της θαλαμηγού Aurora Borealis. Ένα βράδυ ξυπνάει μέσα στη νύχτα από μια κραυγή και βλέπει ένα σώμα να πέφτει στη θάλασσα από τη διπλανή καμπίνα. Όμως την άλλη μέρα κανείς δεν λείπει από το σκάφος. Για την ακρίβεια, κανείς δεν έμενε ποτέ σ’ αυτή την καμπίνα, όπως την ενημερώνουν. Η Λο -αναξιόπιστη, απαξιωμένη από τους επιβάτες του πολυτελούς σκάφους και μπλεγμένη σε έναν ιστό μυστικών- αναλαμβάνει να διερευνήσει τι έχει συμβεί, ακόμη κι όταν αισθάνεται ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της. Όμως χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα, χωρίς έγκλημα, δεν υπάρχει δολοφόνος.

«Οι πρωταγωνιστικοί γυναικείοι χαρακτήρες έχουν λίγο κακή φήμη, δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Collider. «Πάντα αμφισβητούμε την ψυχική υγεία της γυναίκας. Οπότε, ήθελα η Λο να μοιάζει περισσότερο με τους πρωταγωνιστές από τα παρανοϊκά θρίλερ της δεκαετίας του ’70 – Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζιν Χάκμαν στο «The Conversation». Ποτέ δεν τους αμφισβητείς. Απλά πιστεύεις ότι έχουν δίκιο. Αυτό ήθελα για την Κίρα».

Η ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Γκάι Πιρς, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ντέιβιντ Ατζάλα, Αρτ Μάλικ, Κάγια Σκοντελάριο, Ντέιβιντ Μόρισεϊ και Ντάνιελ Ινγκς, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 10 Οκτωβρίου. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος (μετάφραση Γιώργος Μαθόπουλος).

Με πληροφορίες από Variety