Ο Κωστής Μαραβέγιας κάνει ολοήμερο Beach Party στη Βουλιαγμένη

Κι αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα χορεύουμε αδέρφια.

«Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει,

welcome to Greece & have a nice day». Κωστής Μαραβέγιας



Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει για ένα μοναδικό ολοήμερο παραλιακό πάρτι που πάντα ονειρευόταν. Μια θετική συλλογική δόνηση στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα μίνι φεστιβάλ σαν Μαραβέγια Πριμαβέρα.