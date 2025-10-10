Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, καθώς προέκυψε από την έρευνά τους ότι τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου 2024 επιχείρησε να κάψει ολοσχερώς ένα εστιατόριο στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, αρχικά κατόπτευσε το εσωτερικό της επιχείρησης και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, όπου με εύφλεκτο υλικό προκάλεσε την ανάφλεξη και πυρκαγιά. Το εστιατόριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς σε κοντινή απόσταση ήταν ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο, που έσπευσε για την κατάσβεση.

Στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση την 24-09-2025.

Credits: Ελληνική Αστυνομία – Σκάφος

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη HuffPost ότι από την έρευνα δεν προέκυψε δράστης και ιδιοκτήτης της επιχείρησης να γνωρίζονται και να έχουν κάποια διαμάχη. Αντίθετα τα στελέχη του «Εκβιαστών» θεωρούν ότι ο 60χρονος εκτελούσε εντολές άλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο 60χρονος έχει επαφή με άτομο που κινείται στον κόσμο της νύχτας και σε συγκεκριμένη ομάδα μπράβων του Πειραιά.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα άνευ αδείας,

-3- παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

-5- μαχαίρια,

-2- ξίφη,

τσεκούρι,

-2- φακοί,

-3- σκάφη,

τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,

-4- κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

κινητό και

usb.

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.