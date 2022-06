Η HuffPost προτείνει δέκα δυνατά βιβλία για τον Ιούνιο.

Maria Korneeva via Getty Images

«Συγκλονιστικά ευφυές, το Βλέμμα από γαλάζιο διαβάζεται σαν ένα κλασικό έργο. Ο Μπέιαρντ δίνει νέα πνοή στο αστυνομικό μυθιστόρημα». New York Book Review .

«Η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι η προσπάθειά του να αποδώσει τον συναισθηματικό, εσωτερικό κόσμο των σκλαβωμένων, που πάρα πολύ συχνά παρουσιάζονται είτε ως απλά αντικείμενα σαδιστικής βίας είτε ως ευγενείς, υπεράνθρωποι μαχητές της απελευθέρωσης… Το ντεμπούτο του Τζόουνς είναι μια σημαντική συμβολή στα αμερικανικά γράμματα, στη μελέτη της ιστορίας των μαύρων ομοφυλόφιλων και στη σημερινή συγκυρία, όπου είμαστε αντιμέτωποι με την κληρονομιά της ρατσιστικής βίας στην Αμερική». The Washington Post .

Ο Νεοϋορκέζος Ρόμπερτ Τζόουνς Τζ.σπούδασε δημιουργική γραφή και λογοτεχνία στο Brooklyn College. Έχει αρθρογραφήσει για τους New York Times, τα Essence και The Paris Review, και πολλά ακόμα έντυπα. Είναι ο ιδρυτής της διαδικτυακής κοινότητας για την κοινωνική δικαιοσύνη Son of Baldwin, που έχει πάνω από 275.000 μέλη σε όλες τις πλατφόρμες.