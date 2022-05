Ο Μασκ λέει ότι θα ανατρέψει την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ από το Twitter

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Ο Μασκ, μιλώντας μέσω κάμερας στην σύνοδο κορυφής Future of the Car που διοργανώθηκε από τους Financial Times, είπε ότι η απαγόρευση του Τραμπ από το Twitter ήταν μια ”ηθικά κακή απόφαση” και ”άκρως ανόητη”. Είπε ότι οι μόνιμες απαγορεύσεις λογαριασμών Twitter θα πρέπει να είναι σπάνιες και να προορίζονται για λογαριασμούς που είναι απάτες ή αυτοματοποιημένα ρομπότ.