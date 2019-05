«O Medea»: Πώς θα μιλούσε, πώς θα χόρευε, πώς θα έπαιρνε εκδίκηση η Μήδεια το 2019;

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Trajal Harrell ως Μήδεια, συνοδευόμενος από την ομάδα των χορευτών

Titalayo Adebayo, Frances Chiaverini, Maria Silva, Vania Doutel Vaz

Δραματουργία: Debra Levine

Σχεδιασμός Φωτισμών: Stéfane Perraud

Σχεδιασμός Σκηνικών: Erik Flatmo και Trajal Harrell

Μουσική & Σχεδιασμός Κοστουμιών: Trajal Harrell

Παραγωγή: Manchester International Festival

Το O Medea είναι μέρος της τριλογίας Porca Miseria, που αποτελεί ανάθεση του Manchester International Festival, του Zurich Schaspielhaus, της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, του Kampnagel (Αμβούργο), του Holland Festival, του Barbican και του Dance Umbrella, του NYU Skirball, του Berliner Festspiele και του The Arts Centrer at NYU Abu Dhabi

Παγκόσμια Πρεμιέρα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Η συνάντηση τριών διαφορετικών ηρωίδων

Στο έργο Judson Church is Ringing in Harlem (Made-to-Measure), που παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2016, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Made in USA, ο Χάρελ επιχειρούσε την αναθεώρηση των «επίσημων» ιστορικών αφηγήσεων, οι οποίες ως επί το πλείστον αποσιωπούν ζητήματα φύλου και εθνοτικής ταυτότητας.

Στην ίδια κατεύθυνση, αυτήν της δημιουργικής ανάγνωσης της ιστορίας, ο χορογράφος οραματίζεται την υποθετική συνάντηση τριών διαφορετικών ηρωίδων: της εμβληματικής Μήδειας, της Μάγκι από τη Λυσσασμένη γάτα και της Katherine Dunham, πρωτοπόρου του μοντέρνου χορού.

«Δύο φορές βάρβαρη η Μήδεια - από καταγωγή κι από έρωτα» γράφει ο Γιώργος Χειμωνάς στην εισαγωγή της μετάφρασης του έργου. Πολύ συχνά παρακάμπτεται αυτή η διάσταση της πολιτισμικής διαφοράς, η σύγκρουση δύο πολιτισμών που προδιαγράφει και την εξέλιξη της ιστορίας. Δεν είναι μόνο η ερωτική προδοσία, αλλά και ο τρόπος που συλλαμβάνεται το υποκείμενο μέσα στον πολιτισμό, τεκμηριώνοντας έτσι εκ των προτέρων κάποιες αποφάσεις του.

Ο Χάρελ δεν μένει στο κατά Χειμωνά «παραμορφωμένο ερωτικό πρόσωπο» της Μήδειας, ούτε στη «βαρβαρότητα της ερωτικής της απογύμνωσης», της εκδίκησης προς τον Ιάσονα που πηγάζει από τον απέραντο, σπαρακτικό θυμό της.

Η Μήδεια γίνεται η αφορμή για να ακουστούν και ιστορίες από το παρόν που ενδεχομένως φέρουν την ίδια απόγνωση, θέτοντας στο επίκεντρο τον εσωτερικό διχασμό του προσώπου που τις αφηγείται. Στην ουσία, πρόκειται για τις «Μήδειες» –αν μπορούσε κανείς να υποστηρίξει κάτι τέτοιο -αφού ο ρόλος της ηρωίδας μοιράζεται σε διαφορετικούς ερμηνευτές.

Ποιός είναι ο Τράγιαλ Χάρελ

Ο Τράγιαλ Χάρελ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους χορογράφους της γενιάς του, διεθνώς αναγνωρισμένος για τη σειρά έργων Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church, στην οποία διασταυρώνονται και συγχωνεύονται κινητικά υλικά από το voguing και τον μεταμοντέρνο χορό.

Ο Χάρελ, είτε πρόκειται για την πρόσφατη ιστορία της αμερικανικής αβανγκάρντ και της queer ταυτότητας, είτε για τις ηρωίδες του αρχαίου δράματος, αναθεωρεί μέσα από σύγχρονες αφηγήσεις τόσο την επίσημη διάσταση της Ιστορίας όσο και τη λειτουργία του αρχείου ως ιστορικού τεκμηρίου.

Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς θεσμούς, όπως το Φεστιβάλ της Αβινιόν, το Εθνικό Κέντρο Χορού του Παρισιού αλλά και το MoMA της Νέας Υόρκης. Η πρώτη αναδρομική παρουσίαση του έργου του, με τίτλο Hoochie Koochie, έγινε στο Barbican Centre του Λονδίνου, το 2017.

Ο Χάρελ έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το βραβείο Doris Duke Impact, καθώς και με υποτροφίες από τα ιδρύματα Guggenheim, Foundation for Contemporary Arts, Art Matters Foundation και Saison Foundation.