Ο «Μεταλλευτικός» Ευρωπαϊκός Βορράς στηρίζει την εξορυκτική πολιτική της ΕΕ

Σχ. 2: Χάρτης περιοχών δυναμικού κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος για ΣΚΟΠΥ στην Γροινλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία (Πηγή: The Nordic supply potential of critical metals and minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation Report).