Ο Μικ Τζάγκερ χλευάζει τον Τραμπ κατά την διάρκεια συναυλίας

Απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε κατακλύσει το Gillette Stadium, στο Φόξμπορο, ευχήθηκε να απολαύσουν το την αργία της ημέρας Ανεξαρτησίας, σχολιάζοντας, πως για τους Βρετανούς ήταν πάντα μία μέρα με ιδιαιτερότητες.

Συμπλήρωσε δε πως, «Ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε πολύ σωστή βάση. Αν δεν είχαμε χάσει τα αεροδρόμια, όλα σήμερα θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά για μας».

Οι Rolling Stones δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε σύγκρουση με «το Ντόναλντ».

Στο παρελθόν το Βρετανικό συγκρότημα έχει επιτεθεί στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την χρήση των τραγουδιών τους σε πολιτικές του συγκεντρώσεις, όπως το «You Can’t Always Get What You Want» και το «Start Me Up».

Πηγή: Independent