Ο Moby πουλάει την τεράστια συλλογή δίσκων του για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Moby πρόκειται να πουλήσει τη συλλογή δίσκων του για να συγκεντρώσει χρήματα προς βοήθεια στην Επιτροπή Γιατρών Για Υπεύθυνη Ιατρική.

«Αυτοί είναι όλοι οι δίσκοι που έχω αγοράσει, αγαπήσει, παίξει κι έχω πάρει μαζί μου γυρνώντας όλον τον κόσμο», λέει ο Moby στο βίντεο που κυκλοφόρησε με σκοπό την των δίσκων του.

Η πώληση ξεκίνησε στις14 Ιουνίου, στον ιστότοπο του Reverb LP. Είναι αφιερωμένη στη συλλογή βινυλίων του Moby, που περιλαμβάνει σπάνιους δίσκους από τον δικό του κατάλογο, καθώς και δίσκους που έπαιζε ως DJ, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

«Προτιμώ να έχετε εσείς τους δίσκους παρά εγώ και τα χρήματα θα διατεθούν για καλό σκοπό. Άρα, όλοι κερδίζουν. Εντάξει, εκτός από μένα, καθώς τώρα δεν έχω κανέναν δίσκο πια», λέει ο Moby.

Η συλλογή του περιλαμβάνει δύο πρώτους δοκιμαστικούς δίσκους του «Play», δοκιμαστικά τυπώματα επανεκδόσεων του «Play» και του «18» - με την υπογραφή του, εκδόσεις προώθησης του «Why Does My Heart Feel So Bad», καθώς και τη δική του ερμηνεία του «That’s When I Reach For My Revolver», μεταξύ άλλων.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Moby πούλησε μέσω του Reverb περισσότερα από 100 αντικείμενα μουσικού εξοπλισμού για να συγκεντρώσει χρήματα για την Επιτροπή, «έναν οργανισμό που συνδυάζει τις ειδικεύσεις πάνω από 12.000 γιατρών με την αφοσιωμένη δράση περισσότερων από 175.000 μελών από όλον τον κόσμο για να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί θεραπεύουν χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, αλλά και τις καρδιοπάθειες, την παχυσαρκία και τον καρκίνο» όπως εξηγεί ο ίδιος.

(Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)