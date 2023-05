Ο Μποτσέλι στη συναυλία για τη στέψη του βρετανού βασιλιά και το τραγούδι που ζήτησε ο Κάρολος

«Τραγούδησα για την βασίλισσα Ελισάβετ Β′ πολλές φορές στο παρελθόν και είναι μεγάλη τιμή που με καλούν να παραστώ και στη συναυλία προς τιμή του Βασιλιά Καρόλου III, μια ημέρα που περιμένει με μεγάλο ενθουσιασμό όλος ο κόσμος. Η χαρά μου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από την εξαιρετική επιλογή καλλιτεχνών που θα βρεθούν στην ίδια σκηνή και την ευκαιρία να ερμηνεύσω το εμβληματικό “You’ll Never Walk Alone” με τον αγαπημένο μου φίλο, βαρύτονο, Μπριν Τέρφελ. Αυτό το ενωτικό κομμάτι είναι ικανό να ζεστάνει τις καρδιές του πλήθους, μια δήλωση αγάπης και αλληλεγγύης», δήλωσε ο διάσημος Ιταλός τενόρος, ο οποίος όπως αποκάλυψε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio times, ήταν έπειτα από παράκληση του βασιλιά Καρόλου ΙΙΙ να ερμηνεύσει το «You’ll Never Walk Alone».