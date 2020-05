Ο Μπράιαν Οστιν Γκριν μιλάει πρώτη φορά για τον χωρισμό του με την Μέγκαν Φοξ

Rodin Eckenroth via Getty Images

Rodin Eckenroth via Getty Images Η Μέγκαν Φοξ και ο Μπράιαν Οστιν Γκριν χώρισαν μετά από περίπου δέκα χρόνια γάμου και τρία παιδιά.

Ο Γκριν μίλησε δημόσια για τον χωρισμό στην εκπομπή του (podcast) «…with Brian Austin Green» και είπε ότι με την Φοξ ήταν σε διάσταση για μερικούς μήνες, όταν συνειδητοποίησαν ότι είχαν απομακρυνθεί.

«Δεν είναι κάτι που μπαίνοντας σε έναν γάμο, λαμβάνεις υπόψη», είπε ο ηθοποιός. Ο Γκριν αποκάλυψε ότι η Φοξ εκμυστηρεύτηκε ότι αισθανόταν πως ήθελε να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα μακριά πέρυσι, όταν επέστρεψε από τα γυρίσματα ενός πρότζεκτ που βρισκόταν σε παραγωγή.

«Είπε: “Ξέρεις κάτι, συνειδητοποίησα ενώ βρισκόμουν εκτός της χώρας και εργαζόμουν μόνη μου, ότι αισθάνομαι περισσότερο ο εαυτός μου και μου άρεσε καλύτερα, κατά την διάρκεια αυτής της εμπειρίας”. Ημουν συγχυσμένος με αυτό, όμως δεν μπορώ να είμαι έτσι προς εκείνη και δεν ήμουν επειδή δεν ζήτησε να αισθανθεί με αυτόν τον τρόπο».

Η Φοξ και ο Γκριν γνωρίστηκαν στο πλατό για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Hope and Faith». Λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει το podcast του Γκριν, η Φοξ εθεάθη να κάθεται στην θέση του συνοδηγού στο αμάξι του ράπερ Μασίν Γκαν Κέλι, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Midnight In The Switchgrass». Οι δυο τους ήπιαν καφέ και έφαγαν πριν οδηγήσουν για το σπίτι της ηθοποιού στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, όπου φήμες υποστηρίζουν ότι περνούν μαζί την καραντίνα κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Όταν κυκλοφόρησαν οι φήμες για τους Φοξ-Κέλι, ο Γκριν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία με πεταλούδες που συνοδεύονταν από μια αινιγματική λεζάντα που φαίνεται να σχετίζεται με το νέο ειδύλλιο της πρώην συζύγου του. «Τελικά οι πεταλούδες πλήττουν όταν κάθονται σε ένα λουλούδι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχίζουν και αισθάνονται πνιγμένες. Είναι ένας σπουδαίος, μεγάλος κόσμος και θέλουν να αποκτήσουν εμπειρίες», έγραψε.