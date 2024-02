Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστής της δέκατης και τελευταίας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο;

via Associated Press

Ο Ταραντίνο δεν έχει μιλήσει για την ταινία, ωστόσο λέγεται ότι διαδραματίζεται στη νότια Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και επικεντρώνεται σε έναν σκληρό κριτικό κινηματογρ. Φημολογείται δε, ότι είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Νεοϋρκέζας Πολίν Κέιλ -η οποία έγραφε στο The New Yorker από το 1968 έως το 1991- τη διασημότερη Αμερικανίδα κριτικό κινηματογράφου της εποχής της και μια από τις πιο επιδραστικές παγκοσμίως.

Πιτ και Ταραντίνο έχουν συνεργαστεί δύο φορές, στο «Inglourious Basterds» (Αδωξοι Μπάσταρδη) του 2009 και στο «Once Upon a Time… in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ) του 2019, που χάρισε στον Πιτ Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου. Το «Once Upon a Time… in Hollywood», στο οποίο συμπρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάργκοτ Ρόμπι, έφερε στο παγκόσμιο box office 377 εκατομμύρια δολάρια.