Ο Μπρους Γουίλις αποσύρεται από την υποκριτική μετά τη διάγνωση ότι πάσχει από αφασία

Η φήμη του εδραιώθηκε από τον ρόλο του ως Τζον ΜακΚλέιν στην ταινία Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει (1988) και των τεσσάρων συνεχειών της. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Ο θάνατος σου πάει πολύ (1992), Pulp Fiction (1994), Color of Night (1994), Nobody’s Fool (1994), Οι Δώδεκα Πίθηκοι (1995), Το Πέμπτο Στοιχείο (1997), Αρμαγεδδών (1998), Η Έκτη Αίσθηση (1999), Άφθαρτος (2000), Αμαρτωλή Πόλη (2005), Lucky Number Slevin (2006), Red (2010), Moonrise Kingdom (2012), Οι Αναλώσιμοι 2 (2012), Looper (2012). Ο ηθοποιός έχει επίσης δώσει τη φωνή του σε ταινίες όπως Κοίτα ποιος μιλάει (1989), Beavis and Butt-Head Do America (1996), Rugrats Go Wild (2003) και Over the Hedge (2006).