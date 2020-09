«Ο Νονός 3»: Νέα εκδοχή της ταινίας από τον Κόπολα με διαφορετικό φινάλε

Sunset Boulevard via Getty Images

Η Paramount ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέα εκδοχή του τρίτου και τελευταίου μέρους της τριλογίας «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, η οποία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο και αργότερα, σε πλατφόρμες streaming.

Το «The Godfather Part III» (1990), που κυκλοφόρησε 16 χρόνια μετά τη δεύτερη ταινία και ήταν υποψήφιο για επτά Όσκαρ, στρέφεται στις προσπάθειες του γερασμένου και αδύναμου πλέον, Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του παρελθόντος, να βρει διάδοχο και να νομιμοποιήσει τις επιχειρήσεις του, προσπαθώντας να βγάλει την οικογένεια του από το έγκλημα.

Η ταινία, τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της, θα κυκλοφορήσει με νέο τίτλο -«Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone»- θα έχει άλλη έναρξη, αλλά και διαφορετικό φινάλε, ενώ εκτός του διαφορετικού cut (σε σκηνές, λήψεις και κάποια μουσικά στοιχεία) θα αποκατασταθεί ψηφιακά σε 4K.

Οι δύο δημιουργοί, ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο συγγραφέας - σεναριογράφος Μάριο Πούζο έχουν στόχο να αποτυπώσουν το όραμα που είχαν τότε, αλλά δεν κατάφεραν να μεταφέρουν στην μεγάλη οθόνη.

Μαζί με τον Αλ Πατσίνο, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, παίζει η Νταϊάν Κίτον, η Τάλια Σάιρ -αλλά όχι ο Ρόμπερτ Ντιβάλ που αρνήθηκε να επιστρέψει- ο Άντι Γκαρσία και η κόρη του σκηνοθέτη, Σοφία Κόπολα.