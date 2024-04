Πράσινο φως στον Ντενί Βιλνέβ για το Dune 3

Η Legendary επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με τον Βιλνέβ για την τρίτη ταινία «Dune», ενώ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του για την κινηματογραφική μεταφορά του υποψήφιου για Πούλιτζερ non fiction βιβλίου της δημοσιογράφου Άνι Τζέικομπσεν «Nuclear War: A Scenario».

Όσον αφορά το «Dune», ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει μια τρίτη ταινία η οποία θα βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της σειράς βιβλίων του Φρανκ Χέρμπερτ, «Dune Messiah», αλλά έχει δηλώσει ότι θα είναι η τελευταία του στο franchise, παρά το γεγονός ότι η λογοτεχνική σειρά περιλαμβάνει και άλλα βιβλία -«Children of Dune», «God Emperor of Dune», «Heretics of Dune» και «Chapterhouse: Dune».