Ο οίκος Sotheby’s θα δεχτεί κρυπτονομίσματα σε δημοπρασία διάσημου έργου του Banksy

AFP via Getty Images

Ο Sotheby’s είναι ο πρώτος μεγάλος οίκος δημοπρασιών που θα δεχτεί κρυπτονομίσματα ως μέσο πληρωμής για φυσικά έργα τέχνης.

Η αρχή γίνεται με τη δημοπρασία ενός από τα πιο γνωστά έργα του Banksy, το «Love is in the Air» (2003), το οποίο θα δημοπρατηθεί στις 12 Μαΐου, στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να πωληθεί μεταξύ 3 και 5 εκατ. δολαρίων, ή 35 - 53 Bitcoin.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών θα γίνει με το συμβατικό νόμισμα -σε δολάρια ΗΠΑ- ο πλειοδότης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό σε κρυπτονόμισμα και μάλιστα, ο Sotheby’s δίνει στους υποψήφιους αγοραστές δύο επιλογές, Bitcoin και Ether (πλην της προμήθειας του πωλητή για την οποία δεν είναι δεκτό το κρυπτονόμισμα).

Ο Sotheby’s συνεργάζεται ήδη με την Coinbase, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η νέα, ανατρεπτική συνθήκη στην αγορά της τέχνης έρχεται μετά τις πρόσφατες δημοπρασίες ψηφιακών έργων «non - fungible tokens ή NFTs», τα οποία είναι πιστοποιημένα ως πρωτότυπα και αυθεντικά, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναπαραχθούν, βάσει ενός ψηφιακού συστήματος που όπως τα κρυπτονομίσματα, βασίζεται στην τεχνολογία blockchain.